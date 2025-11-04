PUBBLICITÀ
Sequestrati 110 kg di hashish a Casavatore, caccia ai narcos

Di Redazione Internapoli
Trovati 110 chili di hashish impacchettati in 5 grossi borsoni. La scoperta è dei Carabinieri della tenenza di Arzano, in una macchina lasciata in strada in via Francesco Caracciolo, nel cuore di Casavatore.

Una Lancia Y era ferma lungo la carreggiata, ancora con il motore acceso. I militari hanno notato il veicolo e i borsoni custoditi nell’abitacolo. La sorpresa quando, sfilate le zip, sono emersi centinaia di panetti di hashish pronti per essere tagliati e dosati. Il sequestro è scattato a carico di ignoti ma proseguono le indagini per individuare i proprietari di quel carico. Oltre 1 quintale di hashish, il sequestro in una macchina lasciata accesa in strada.

