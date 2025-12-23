Sequestrati 40 kg di frutta secca, olive e lupini nel Napoletano

PUBBLICITÀ

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno individuato un venditore ambulante che esponeva su suolo pubblico, attraverso tavolini improvvisati, numerosi prodotti alimentari destinati alla vendita. Il valore complessivo della merce superava i 1000 euro.

Dagli accertamenti è emerso che l’ambulante era completamente sprovvisto di qualsiasi titolo amministrativo o autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Inoltre, i prodotti alimentari risultavano privi di tracciabilità, elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti destinati al consumo umano.

Multa da 6mila

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno proceduto al sequestro immediato della merce esposta, che è stata successivamente distrutta. Contestualmente sono stati elevati diversi verbali di natura amministrativa, per un importo complessivo superiore ai 6.000 euro.

Nel dettaglio, il sequestro ha riguardato 18 confezioni di prodotti sott’olio, circa 20 chilogrammi di olive e lupini, 40 chilogrammi di frutta secca e 8 chilogrammi di patatine.

L’operazione conferma come l’attenzione del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli resti alta sul fronte dei controlli agroalimentari, soprattutto a tutela del consumatore finale e della legalità nel settore, in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività.