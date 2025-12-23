PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrati 40 kg di frutta secca, olive e lupini nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Sequestrati 40 kg di frutta secca, olive e lupini nel Napoletano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Sequestrati 40 kg di frutta secca, olive e lupini nel Napoletano
Sequestrati 40 kg di frutta secca, olive e lupini nel Napoletano
PUBBLICITÀ

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno individuato un venditore ambulante che esponeva su suolo pubblico, attraverso tavolini improvvisati, numerosi prodotti alimentari destinati alla vendita. Il valore complessivo della merce superava i 1000 euro.

Dagli accertamenti è emerso che l’ambulante era completamente sprovvisto di qualsiasi titolo amministrativo o autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Inoltre, i prodotti alimentari risultavano privi di tracciabilità, elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti destinati al consumo umano.

PUBBLICITÀ

Multa da 6mila

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno proceduto al sequestro immediato della merce esposta, che è stata successivamente distrutta. Contestualmente sono stati elevati diversi verbali di natura amministrativa, per un importo complessivo superiore ai 6.000 euro.

Nel dettaglio, il sequestro ha riguardato 18 confezioni di prodotti sott’olio, circa 20 chilogrammi di olive e lupini, 40 chilogrammi di frutta secca e 8 chilogrammi di patatine.

L’operazione conferma come l’attenzione del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli resti alta sul fronte dei controlli agroalimentari, soprattutto a tutela del consumatore finale e della legalità nel settore, in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati