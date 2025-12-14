Sequestrati e picchiati dal clan per un’auto sparita, rischio stangata per i Mazzarella

PUBBLICITÀ

Un regolamento di conti legato al noleggio di un’Audi dal valore di 80mila euro poi fatta sparire. E la vendetta a suon di sequestro di persona, calci e pugni da parte degli amici del truffato. Dopo gli arresti lampo arrivati nel marzo scorso la Procura dopo aver dichiarato concluse le indagini preliminari ha fissato l’appuntamento in aula per il prossimo 27 gennaio: in quella fata sfileranno dinnanzi al gip Baldassarre i componenti del gruppo accostato ai Mazzarella e cioè Arturo Lama, Giuseppe Ciccarelli, Mario Amaro, Salvatore De Filippo, Antonio Giannetti e Antonio Martoric. Toccherà al collegio difensivo (composto tra gli altri dagli avvocati Leopoldo Perone, Luigi Poziello e Diego Pedicini) provare a limitare i danni per i loro assistiti. Tutto inizia quando un uomo noleggia un’auto da una società di leasing a San Giovanni a Teduccio ignaro del fatto che siano implicate persone del posto. Pensa così di poter approfittare della situazione cedendo un’auto ad un altro compratore ignaro di quanto sta accadendo. I problemi nascono quando bisogna restituire l’auto con l’uomo che dichiara di aver subito un furto. L’agenzia non gli crede e riesce a monitorare il percorso dell’auto attraverso il gps. Il cliente viene convocato presso un bar e messo alle strette: fa il nome dell’altro uomo che viene portato così in un’abitazione di San Giovanni a Teduccio dove i due vengono minacciati e malmenati. Qualcuno sente le urla e chiama i carabinieri che intervengono prontamente a salvare i due. Una brutta vicenda che portò così in carcere sei persone in flagranza di reato. Drammatica una frase quando uno dei due rapiti viene portato al cospetto di uno dei rapitori che gli spegne addosso una sigaretta minacciandolo:«O ci porti la macchina o ci dai 80mila euro, o ti ammazziamo, ti abbiamo già scavato la fossa».