Lutto al Comune di Casoria, muore l’ex vicesindaco Sergio D’Anna

La politica di Casoria è in lutto in seguito alla morte di Sergio D’Anna. Il 68enne era molto noto per la sua attività pubblica, infatti, ha ricoperto i ruoli di consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Nel 2003 fondò la casa editrice D’Anna a Casavatore, organizzatrice di diversi iniziative culturali.

LE DEDICHE PER SERGIO D’ANNA

“Ho appreso con grande sgomento la notizia della nascita a nuova vita del caro amico Sergio D’Anna. Uomo garbato, determinato, sanguigno e profondamente innamorato di Casoria. Sempre affettuoso nei miei riguardi e pronto a darmi consigli. Padre amorevole, legato a straordinari valori familiari. A tutta la famiglia, alla moglie, ai figli ed in particolare al caro Giuseppe un fraterno abbraccio. Ciao Sergio“, ha scritto il sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

Commosso il ricordo dell’ex senatore Tommaso Casillo: “Oggi, purtroppo, ci ha lasciato Sergio D’Anna già Vice Sindaco della nostra Città nonché punto di riferimento dell’editoria di Casoria. Mi piace ricordarlo così: Persona corretta e Leale. Condoglianze sincere e sentite a tutta la famiglia”.

Parole di cordoglio sono state espresse anche dal Pd di Frattamaggiore: “La comunità del Partito Democratico Frattamaggiore, il Sindaco, il Consiglieri e gli Assessori della Città di Frattamaggiore, si stringono affranti al Commissario Cittadino Peppe D’Anna per la dipartita del caro zio Sergio, già Vicesindaco della Città di Casoria”.