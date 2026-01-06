Sesso orale in carcere, scatta la vendetta della compagna del detenuto

PUBBLICITÀ

Un gesto intimo, conseguenze pubbliche. Dopo il caso di sesso orale in un carcere, la compagna del detenuto denuncia l’ex per minacce di morte. Una vicenda che riaccende il dibattito sull’affettività.

Il delicato episodio avvenuto nel carcere di Civitavecchia, dove una trentasettenne avrebbe praticato sesso orale al suo compagno detenuto di ventinove anni durante l’orario delle visite, ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla questione dell’affettività all’interno degli istituti penitenziari italiani. La scena, consumatasi davanti agli agenti della polizia penitenziaria, ha portato all’immediato blocco della donna e alla sua denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Il detenuto, a sua volta, è stato trasferito circa una settimana dopo in un altro istituto penitenziario, e per la coppia i colloqui sono stati sospesi a tempo indeterminato. La compagna, ex detenuta anch’essa e difesa dall’avvocato Antonino Castorina, è stata denunciata a piede libero e ora rischia una reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, in attesa della chiusura delle indagini. Questo evento ha evidenziato non solo le sfide legate alla regolamentazione dell’intimità in carcere, ma ha anche innescato una serie di conseguenze inaspettate ben oltre le mura della prigione.

Le ripercussioni dell’episodio di Civitavecchia non si sono limitate all’ambito legale e carcerario, ma hanno purtroppo travalicato, sfociando in un’altra grave vicenda. La trentasettenne compagna del detenuto si appresta infatti a sporgere denuncia-querela nei confronti dell’ex compagna di lui, accusandola di minacce di morte e stalkeraggio. Secondo il racconto della donna, dopo essere venuta a conoscenza del fatto accaduto in carcere, l’ex avrebbe iniziato una serie di azioni intimidatorie. Inizialmente, avrebbe tentato ripetutamente di contattarla telefonicamente senza successo. Non demordendo, l’avrebbe poi raggiunta attraverso i social network, utilizzando il profilo della madre del fidanzato per inviarle messaggi su Facebook.

