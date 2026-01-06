PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaSesso orale in carcere, scatta la vendetta della compagna del detenuto
Senza categoria

Sesso orale in carcere, scatta la vendetta della compagna del detenuto

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Sesso in carcere con la prof, il figlio del boss scoperto da un detenuto
Sesso in carcere con la prof, il figlio del boss scoperto da un detenuto
PUBBLICITÀ

Un gesto intimo, conseguenze pubbliche. Dopo il caso di sesso orale in un carcere, la compagna del detenuto denuncia l’ex per minacce di morte. Una vicenda che riaccende il dibattito sull’affettività.
Il delicato episodio avvenuto nel carcere di Civitavecchia, dove una trentasettenne avrebbe praticato sesso orale al suo compagno detenuto di ventinove anni durante l’orario delle visite, ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla questione dell’affettività all’interno degli istituti penitenziari italiani. La scena, consumatasi davanti agli agenti della polizia penitenziaria, ha portato all’immediato blocco della donna e alla sua denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Il detenuto, a sua volta, è stato trasferito circa una settimana dopo in un altro istituto penitenziario, e per la coppia i colloqui sono stati sospesi a tempo indeterminato. La compagna, ex detenuta anch’essa e difesa dall’avvocato Antonino Castorina, è stata denunciata a piede libero e ora rischia una reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, in attesa della chiusura delle indagini. Questo evento ha evidenziato non solo le sfide legate alla regolamentazione dell’intimità in carcere, ma ha anche innescato una serie di conseguenze inaspettate ben oltre le mura della prigione.

Le ripercussioni dell’episodio di Civitavecchia non si sono limitate all’ambito legale e carcerario, ma hanno purtroppo travalicato, sfociando in un’altra grave vicenda. La trentasettenne compagna del detenuto si appresta infatti a sporgere denuncia-querela nei confronti dell’ex compagna di lui, accusandola di minacce di morte e stalkeraggio. Secondo il racconto della donna, dopo essere venuta a conoscenza del fatto accaduto in carcere, l’ex avrebbe iniziato una serie di azioni intimidatorie. Inizialmente, avrebbe tentato ripetutamente di contattarla telefonicamente senza successo. Non demordendo, l’avrebbe poi raggiunta attraverso i social network, utilizzando il profilo della madre del fidanzato per inviarle messaggi su Facebook.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati