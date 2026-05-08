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Si accascia durante la partita di calcetto, Antonio muore dopo la notte in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Si accascia durante la partita di calcetto, Antonio muore dopo la notte in ospedale
Si accascia durante la partita di calcetto, Antonio muore dopo la notte in ospedale
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Una vita spezzata sul campo. Antonio Rinaldi aveva 29 anni. Stava giocando a calcetto, come fanno milioni di ragazzi ogni sera in Italia. A Calitri, provincia di Avellino, si è accasciato sul campo: è successo nella serata di ieri, giovedì 7 maggio.

Si accascia durante la partita di calcetto, Antonio muore dopo la notte in ospedale

Il cuore ha ceduto all’improvviso. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma le condizioni erano disperate fin dal primo momento. L’eliambulanza lo ha portato all’ospedale del Mare di Napoli. Antonio ha resistito tutta la notte, ma è spirato all’alba.

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Antonio Rinaldi era originario di Vallata. Lascia una compagna e una bambina di un anno e mezzo. Il suo Comune d’origine ha proclamato il lutto cittadino: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti diffusi di sconcerto e profonda commozione per la prematura scomparsa del nostro concittadino Antonio Rinaldi, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, testimoniando sentita vicinanza a tutti i suoi cari”, spiega il sindaco di Vallata Giuseppe Leone.

Che poi prosegue: “Ritenuto, pertanto, doveroso cogliere il comune sentimento di cordoglio della popolazione, dispone il lutto cittadino in concomitanza delle esequie, che si svolgeranno nel pomeriggio di domani 09/05/2026”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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