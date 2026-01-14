I carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 50 anni residente in provincia di Napoli, per il reato di truffa. Nello specifico, a seguito della querela presentate da un 64enne del luogo, i carabinieri hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare l’indagata.
In particolare, la donna aveva proposto la locazione di un immobile sito in Sperlonga al malcapitato su una nota piattaforma di inserzioni online, fino ad ottenere l’anticipo che le veniva accreditato sul proprio conto corrente, per una somma pari a 630,00 euro.
Il malcapitato, successivamente, ha tentato invano di contattare l’indagata che, dopo aver ottenuto il predetto pagamento, si era resa irreperibile.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva”
Si fa dare 600 euro per fittare casa a Sperlonga, poi sparisce: denunciata donna di Napoli
