PUBBLICITÀ
HomeCronacaSi fa dare 600 euro per fittare casa a Sperlonga, poi sparisce:...
CronacaCronaca locale

Si fa dare 600 euro per fittare casa a Sperlonga, poi sparisce: denunciata donna di Napoli

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Si fa dare 600 euro per fittare casa a Sperlonga, poi sparisce denunciata donna di Napoli
Si fa dare 600 euro per fittare casa a Sperlonga, poi sparisce denunciata donna di Napoli
PUBBLICITÀ

I carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno deferito, in stato di libertà, una donna di 50 anni residente in provincia di Napoli, per il reato di truffa. Nello specifico, a seguito della querela presentate da un 64enne del luogo, i carabinieri hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare l’indagata.
In particolare, la donna aveva proposto la locazione di un immobile sito in Sperlonga al malcapitato su una nota piattaforma di inserzioni online, fino ad ottenere l’anticipo che le veniva accreditato sul proprio conto corrente, per una somma pari a 630,00 euro.
Il malcapitato, successivamente, ha tentato invano di contattare l’indagata che, dopo aver ottenuto il predetto pagamento, si era resa irreperibile.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagata vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva”

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati