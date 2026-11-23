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Un’attività di controllo e approfondimento investigativo condotta dai Carabinieri della Stazione di Teverola ha portato, nella tarda serata del 22 novembre, al deferimento in stato di libertà di tre persone, nell’ambito di un’attività finalizzata a verificare quanto avveniva all’interno di un appartamento adibito a centro massaggi.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato una donna, classe 1969, di origine cinese, ritenuta, allo stato delle indagini, gravemente indiziata di istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. Secondo quanto emerso dalle verifiche, l’appartamento, situato nel territorio di Teverola e condotto in locazione dalla stessa donna, sarebbe stato utilizzato per consentire a due connazionali di effettuare prestazioni di natura sessuale in favore dei clienti.

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Le due donne sono state, a loro volta, deferite in stato di libertà per le ipotesi di reato connesse all’ingresso e alla permanenza irregolare sul territorio nazionale. Dell’attività svolta è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente. Si precisa che i provvedimenti adottati rientrano nella fase delle indagini preliminari e che, per tutte le persone coinvolte, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.