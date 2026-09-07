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Incidente in mare la scorsa notte ad Ischia dove un cabinato di circa sette metri con quattro persone a bordo è finito contro la scogliera nella zona di Ischia Lido.

A soccorrere gli occupanti dell’imbarcazione sono stati i militari della Guardia Costiera isolana, giunti sul posto con la motovedetta CP 807 subito dopo l’allarme.

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Si schianta con la barca contro la scogliera a Ischia, ferito il conducente

I quattro diportisti sono stati recuperati e trasferiti nel porto di Ischia dove erano nel frattempo arrivati un’ambulanza del 118 ed i carabinieri.

Ad avere la peggio è stato il conducente del cabinato, rimasto ferito nell’impatto con gli scogli e preso in carico dai sanitari. La Capitaneria ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause che hanno portato l’imbarcazione a terminare la navigazione sulla scogliera. Al proprietario è stato intimato di rimuovere in tempi rapidi il natante mentre i primi controlli eseguiti nello specchio d’acqua interessato dall’incidente hanno escluso, al momento, la presenza di tracce di inquinamento.

Episodi del genere non sono del tutto nuovi nelle acque ischitane: negli ultimi anni diversi natanti sono finiti sulle scogliere dell’isola. Tra i casi più recenti quello di un motoscafo che nell’agosto del 2024 terminò la sua corsa sugli scogli all’uscita del porto di Ischia, con cinque persone a bordo e un ferito lieve.