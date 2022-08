Si torna a sparare a Napoli, giovane resta ferito durante una stesa

Ennesima stesa a Pianura questa volta con ferito. Si è presentato ieri sera all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta il 19enne Antonio Gaetano. Il giovane é stato centrato con due ferite da arma da fuoco, dicendo di essere stato colpito mentre era per strada in via Evangelista Torricelli. Poco prima, sempre in riferimento a tale strada, era arrivata segnalazione alla centrale operativa di spari ad opera di ignoti.

Per Gaetano due ferite alla gamba e al piede ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Agli uomini del commissariato San Paolo ha raccontato di essere stato centrato mentre percorreva la strada in sella al suo mezzo. La zona viene indicata come roccaforte del gruppo Carillo-Perfetto da mesi in guerra con gli Esposito-Calone-Marsicano