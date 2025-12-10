La Policía Nacional ha reso noto il 9 dicembre l’arresto di una donna all’aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, sorpresa a trasportare oltre 2 kg di cocaina nascosta in un falso ventre di silicone.
La donna simulava una gravidanza per eludere i controlli.
Simula una gravidanza per nascondere 2 kg di cocaina, donna arrestata in aeroporto
L’episodio è avvenuto il 26 novembre durante un controllo di routine su un volo transatlantico. Gli agenti hanno notato risposte incoerenti e sospette da parte della passeggera.
Sottoposta a verifica, la donna ha rimosso volontariamente la protesi, rivelando 13 pacchetti contenenti cocaina pura. Arrestata per traffico di stupefacenti, il giudice ha disposto la detenzione in carcere.