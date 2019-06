Smaltimento illecito di rifiuti, blitz dei carabinieri in provincia di Caserta: un arresto. IL NOME

Questa mattina i carabinieri del NOE di Milano, il collaborazione con il NOE di Caserta, hanno arrestato un 50enne di Maddaloni, Giuseppe Lucia. L’uomo, sottoposto ai domiciliari, è stato accusati di traffico di rifiuti.

L’arresto, come riportato da ‘Edizione Caserta’, rientra in una vasta operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti tra il Nord e Sud Italia, e in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania.

A questo proposito, i Carabinieri del nucleo operativo ecologico di Milano stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della Dda nei confronti di un’organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni, che avrebbe smaltito illecitamente circa 10.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania e da vari impianti del Nord Italia.