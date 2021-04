La Soloil Italia S.r.l. è una delle aziende italiane leader nel settore dello smaltimento degli olii vegetali esausti e non solo. Nata dall’esperienza maturata negli anni della Ecotekno Group S.r.l., società leader da ben cinque generazioni nel settore del recupero, trasporto e smaltimento di scarti animali, quali ossa, interiora e grasso per conto proprio eterzi, la Soloil Italia S.r.l. è regolarmente iscritta all’albo nazionale gestori ambientali e al registro provinciale per lo stoccaggio ed il recupero degli olii vegetali esausti codice CER 20.01.25 “oli e grassi commestibili” ed iscritta nell’elenco delle imprese aderenti alla rete del consorzio RenOils.

La Soloil ItaliaS.r.l. è in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUAn. 8/2017 del

06/04/2017) ed è titolare dell’autorizzazione R13 (stoccaggio) e R9 (recupero) n. 1771 del

03/04/2017. E’ altresì specializzata ed impegnata attivamente nel ritiro e nel recupero dell’olio vegetale esausto su tutto il territorio Nazionale.

Il video dell’azienda

Il parco automezzi

La Soloil Italia S.r.l. vanta un generoso parco automezzi composto circa da 60 autocarri ed è in grado di soddisfare le continue richieste dei clienti, dal privato agli enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente, grazie alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto di ultima generazione, nonché ad un personale selezionato e qualificato,(allo statomunito dei dispositivi di protezione individuali obbligatori ex Legge a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19 che tuttora interessa l’intero territorio Nazionale).

Proprio in virtù di questa consolidata filosofia aziendale e per l’attenzione che sin dalla nascita pone da sempre alle esigenze dimercato nonché a tutti gli aspettiin ambito ambientale e di tutela del territorio, la Soloil Italia S.r.l. è strutturata per curare in modo preciso, impeccabile e responsabile, la raccolta, lo stoccaggio e il recupero e riciclo degli olii vegetali e animali esausti prodottisul territorio, facendo di quest’ultima attività un punto di forza dell’intero gruppo.

I servizi

E’ necessario, prima di elencare tutti i servizi dell’azienda, precisare che “l’olio vegetale esausto, opportunamente raccolto, comporta in termini ambientali un notevole beneficio e può rappresentare una notevole fonte di risparmio energetico”. Infatti, dopo corretti processi di rigenerazione, l’olio vegetale esausto diventa sostanza grezza ed è riutilizzabile come base per svariati prodotti, quali l’olio lubrificante minerale per la produzione di asfalti e bitumi; combustibili per centrali di energie alternative e rinnovabili; biodiesel per trazione; carburante altamente biodegradabile; lubrificanti per le industrie conciarie; detergenti emulsionanti in genere.

Raccolta di olio dalle isole ecologiche

La società Soloil Italia s.r.l. ogni giorno continua a consolidare sull’intero territorio

nazionale il servizio di raccolta, trasporto e recupero dell’olio vegetale esausto, presso i tanti produttori siti nelle varie Regioni Italiane (alberghi, ristoranti, mense, friggitorie, pasticcerie, pizzerie, ecc…) e offre a tutti i cittadini (utenze private) ossia alle civili abitazioni dei comuni italiani il SERVIZIO GRATUITO DI RACCOLTA DELL’OLIO

VEGETALE ESAUSTO.

Tale servizio è interamente gratuito e prevede, come raccoglitori per l’olio “cassonetti/colonnine” fissate sull’asfalto e realizzati in metallo, che consentono ai

privati di raccogliere l’olio all’interno della loro abitazione dapprima in una bottiglia di plastica, che può essere successivamente riposta nelle colonnine. A tal proposito, la società offre:

Fornitura di contenitori specifici da 30 It., 60 It. e 100 lt (in base alla densità demografica

del territorio);

– Passaggi programmati, continuamente analizzati i volumi dei ritiri e gli intervalli dei passaggi;

– Servizio d’emergenza, chiamata diretta nei nostri uffici, entro 24 ore dalla chiamata è

garantito il servizio d’emergenza;

– Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non, nella fattispecie per la

ristorazione eseguiamo smaltimento di filtri e carboni attivi da aspirazione delle Kappe

da cucine industriali.

– Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non piu’ idonei al consumo e dei S.O.A. cat. 1 e 3

– Riconsegna della terza copia del formulario che attesta I ‘avvenuto recupero dell’olio;

– Sistemadiraccolta specializzato:gli automezzisonolavati edisinfettati e sonochiaramente

identificati con autisti in uniforme.

I servizi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19

A seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, la società Soloil Italia s.r.l. ha voluto manifestare immediatamente con dedizione ed impegno la sua vicinanza a tutti gli esercenti del settore turistico-alberghiero, nonché agli esercenti di tutte le attività commerciali colpite, dalle più grandi industrie agrarie e/o alimentari alle pizzerie, ristoranti, pub, bar, pasticcerie, alberghi, panifici, etc., che da sempre hanno riposto nell’ azienda la massima fiducia, offrendo loro gratuitamente il servizio di sanificazione e disinfezione – ad oggi obbligatorio ex Lege – atteso l’ultimo Dpcm del 26 aprile 2020, per consentire agli esercenti di tali attività, tutti penalizzati e colpiti duramente dalla pandemia, di riaprire la propria attività senza ulteriore aggravio di spese ed abbattendo alcuni costi.

Sull’intero territorio nazionale la Soloil Italia S.r.l. mira a diventare la migliore azienda di raccolta di recupero degli olii esausti. Difatti, attraverso le unità operative locali presenti in varie regioni e attraverso i suoi depositi adeguatamente dislocati su tutto il territorio, ma soprattutto attraverso le sue risorse umane, sia interne che esterne, accuratamente scelte, che formano il suo personale altamente qualificato, continua a sviluppare ogni giorno un nuovo modello di impresa capace di innovazione e di forte radicamento territoriale, sempre aperta e pronta ad investire nell’innovazione degli impianti, chiaramente sempre nel rispetto dell’ambiente.

Per la Soloil Italia S.r.l. essere la migliore vuol dire rappresentare un motivo di orgoglio e di fiducia per i clienti, grandi o piccoli che siano, perché ricevano sempre servizi di qualità all’altezza delle loro aspettative.

I professionisti, i responsabili, i tecnici e gli operai, che lavorano nell’azienda insieme come

inuna grande famiglia, perché siano protagonisti dei risultati raggiunti con la loro competenza, la loro passione e l’impegno profuso.

I fornitori, perché siano attori della filiera del valore e partner della crescita;

Il territorio di riferimento, perché la Soloil Italia s.r.l. adotta tutte le misure previste dalla

normativa vigente per promuove un futuro sostenibile nel rispetto delle generazioni future.

Prossime aperture

Sono previste prossime aperture di altri depositi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Lazio.

I contatti

SoloilItalia s.r.l.,in persona del legale rapp.te Di Sarno Francesco, cod.fisc.e p.iva 07901620729

Sede legale in Modugno (Ba)(cap70026), alla Via degli Idraulici, 7

Unità operativa in Casoria (Na), alla Via Pietro Micca/Ang. Via Concordia, 30 (cap 80026)

Deposito Zona Industriale SNC 72017 – Ostuni (BR)

Deposito Via Ravenna 15/17 – 53048 Sinalunga (SI)

Deposito SS 115 KM 48900 SNC 91026 – Mazara Del Vallo (TP)

E – mail elly@soloil.it

SITO INTERNET: http://www.soloil.it/

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/soloilitaliaricichiamoli

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/soloilitalia/

Tel. 0818434494 – 3511054095 .