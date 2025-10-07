Sorpresa a Cardito, Stash incontra i bambini nella sua vecchia scuola: “Ha emozionato tutti”

Questa mattina la scuola primaria “G. Rodari” di Cardito si è trasformata in un luogo di festa grazie alla visita a sorpresa di Stash, frontman dei The Kolors e cittadino carditese. L’artista ha voluto incontrare gli alunni del Primo Circolo, la stessa scuola che ha frequentato da bambino, regalando ai piccoli studenti una mattinata che difficilmente dimenticheranno. A dare notizia dell’incontro è stato il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che in un post sui social ha raccontato l’atmosfera di entusiasmo vissuta a scuola:

“Questa mattina una grande gioia per gli alunni del Primo Circolo ‘G. Rodari’ che hanno avuto modo di incontrare Stash, frontman dei The Kolors e nostro concittadino. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha emozionato tutti, soprattutto i nostri ragazzi, felici di poter vedere da vicino un grande artista che non ha mai dimenticato le proprie origini”.

Il ritorno di Stash tra i banchi che lo hanno visto crescere ha portato sorrisi, musica e ricordi, creando un momento di forte connessione con le sue radici. “È stata una mattinata piena di sorrisi, musica e ricordi, che resterà nel cuore di tutti. Un grazie di cuore a Stash per la sua disponibilità e per aver voluto condividere questa sorpresa così speciale”, ha concluso il sindaco Cirillo.