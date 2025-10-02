PUBBLICITÀ
HomeCronacaSorpreso con hashish e cocaina, scattano le manette al Rione Traiano
CronacaCronaca locale

Sorpreso con hashish e cocaina, scattano le manette al Rione Traiano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Sorpreso con hashish e cocaina, scattano le manette al Rione Traiano
Foto del sequestro
PUBBLICITÀ

Controlli a tappeto nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano per i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli. A finire in manette è stato il 44enne Italo Sbozza Malzone, originario di Alatri. L’uomo è stato fermato a via Tertulliano e trovato in possesso di 331 grammi di hashish, di 15 grammi cocaina e di un bilancino di precisione. Nelle tasche del 44enne anche 1.308 euro in contanti ritenuti provento del reato. Trovata anche una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso con relativo munizionamento.

Setacciate anche le aree abitualmente frequentate da spacciatori e clienti. I carabinieri hanno denunciato 8 persone per violazione di sigilli. Gli indagati sono stati sorpresi all’interno di un locale di via Anco Marzio che era già stato sequestrato perché utilizzato in passato come piazza di spaccio. Trovate – nelle aree verdi di una palazzina di via Marco Aurelio – 8 dosi di cocaina, 24 involucri di marijuana e 10 dosi di hashish. Stupefacente pronto per la vendita al dettaglio

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati