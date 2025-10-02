Sorpreso con hashish e cocaina, scattano le manette al Rione Traiano

PUBBLICITÀ

Controlli a tappeto nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano per i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli. A finire in manette è stato il 44enne Italo Sbozza Malzone, originario di Alatri. L’uomo è stato fermato a via Tertulliano e trovato in possesso di 331 grammi di hashish, di 15 grammi cocaina e di un bilancino di precisione. Nelle tasche del 44enne anche 1.308 euro in contanti ritenuti provento del reato. Trovata anche una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso con relativo munizionamento.

Setacciate anche le aree abitualmente frequentate da spacciatori e clienti. I carabinieri hanno denunciato 8 persone per violazione di sigilli. Gli indagati sono stati sorpresi all’interno di un locale di via Anco Marzio che era già stato sequestrato perché utilizzato in passato come piazza di spaccio. Trovate – nelle aree verdi di una palazzina di via Marco Aurelio – 8 dosi di cocaina, 24 involucri di marijuana e 10 dosi di hashish. Stupefacente pronto per la vendita al dettaglio

PUBBLICITÀ