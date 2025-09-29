Sospiro di sollievo per Daniel Manzo, il 15enne è stato ritrovato a Napoli

PUBBLICITÀ

Daniel Manzo, il ragazzo di Striano scomparso da casa sua, è stato ritrovato a Napoli intorno alle 17:00. Le forze dell’ordine avevano localizzato la cella del suo cellulare, che nel frattempo era stato riacceso, a Piazza Garibaldi. A quel punto, i familiari si sono recati a Napoli e una cugina lo ha trovato proprio nei pressi della stazione.

Il giovane era scomparso da questa mattina. Al risveglio, il padre ha trovato il letto vuoto: il giovane era sparito senza lasciare alcun messaggio. I genitori, Antonio e Adriana Manzo, hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e alla polizia, che hanno avviato le ricerche culminate nel felice epilogo di questo pomeriggio.

