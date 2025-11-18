PUBBLICITÀ
Cronaca

Sospiro di sollievo per Natalia Cammarano, la 15enne è stata ritrovata

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Sospiro di sollievo per Natalia Cammarano. La 15enne si era allontanata da casa e da allora non si avevano sue notizie. Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultimo avvistamento risaliva alle prime ore del giorno, nei pressi della stazione degli autobus di Vallo della Lucania. Da quel momento, il cellulare della giovane risultava spento e nessuno aveva più visto o sentito Natalia. Fortunatamente, riporta Giornale del Cilento, la giovane è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute, come confermato dai familiari e dalle autorità.

