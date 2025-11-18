Sospiro di sollievo per Natalia Cammarano, la 15enne è stata ritrovata

PUBBLICITÀ

Sospiro di sollievo per Natalia Cammarano. La 15enne si era allontanata da casa e da allora non si avevano sue notizie. Secondo quanto riferito dai familiari, l’ultimo avvistamento risaliva alle prime ore del giorno, nei pressi della stazione degli autobus di Vallo della Lucania. Da quel momento, il cellulare della giovane risultava spento e nessuno aveva più visto o sentito Natalia. Fortunatamente, riporta Giornale del Cilento, la giovane è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute, come confermato dai familiari e dalle autorità.