Spacciava tra i bimbi nel parco a Napoli, 28enne arrestato a San Pietro a Patierno

PUBBLICITÀ

Non si ferma l’azione a tutto campo degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) nel prevenire i fenomeni di spaccio di droga su strada. L’ultimo episodio è avvenuto nelle scorse ore e ha visto protagonisti gli agenti della sezione investigativa ed operativa del commissariato di Corso Secondigliano: i ‘fantasmi’ hanno effettuato l’arresto del 28enne Daniele Aruta, residente al rione Salicelle di Afragola.

A seguito di una segnalazione mediante l’applicazione Youpol della Polizia di Stato secondo cui in un parchetto pubblico di San Pietro a Patierno avveniva lo spaccio di sostanza stupefacente tra i giovani e i bambini che frequentano il parco, gli agenti hanno messo in campo uno specifico e mirato servizio antidroga nel corso del quale hanno scoperto effettivamente che il 28enne era dedito alla vendita di hashish e marijuana.

PUBBLICITÀ

Dopo una serie di scambi monitorati in strada, gli agenti sono intervenuti ed hanno bloccato Aruta. Sottoposto a controllo gli sono stati rinvenuti addosso e sequestrati 58 dosi di hashish e 7 dosi di marijuana oltre alla somma in denaro di 65 euro considerata provento dello spaccio.

Per il giovane, difeso dall’avvocato Rolando Iorio, si sono così aperte le porte del carcere di Poggioreale dove sarà sottoposto ad udienza di convalida. Nel frattempo l’azione degli agenti del VII distretto conferma la particolare attenzione degli stessi su questo fenomeno. Nonostante le difficoltà del territorio e la mancanza di personale e mezzi i poliziotti testimoniano ancora una volta la presenza dello Stato su un territorio problematico.