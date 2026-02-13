PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Spaccio al rione Traiano, arrestati dopo la tentata fuga

Ultima modifica:
Vincenzo Annunziata
Stanotte nel quartiere Soccavo e nel rione Traiano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio antidroga. A finire in manette il 21enne Emanuele Pironti e il 38enne Vincenzo Annunziata, già noti alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato i due in via Marco Aurelio e dopo un breve inseguimento a piedi li hanno bloccati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish e 32 grammi di marijuana. La droga, tutta suddivisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio, era all’interno di un borsello. I due sono in attesa di giudizio

