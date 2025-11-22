Sparato in testa nella notte a Napoli, Marco Pio Salomone muore a 19 anni

PUBBLICITÀ

Marco Pio Salomone, 19 anni, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale CTO di Napoli. Secondo il racconto degli amici, il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla fronte mentre si trovava in auto con loro.

Il ferimento mortale sarebbe avvenuto intorno all’una e mezza nella zona dell’Arenaccia, in via Generale Francesco Pinto. Agli agenti della Squadra Mobile, gli amici hanno riferito di aver udito un boato mentre erano alla guida e di aver visto subito dopo il ragazzo accasciarsi, con una profonda ferita alla fronte.

Lo hanno portato immediatamente in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e dove, nonostante i tentativi dei sanitari, è deceduto poco dopo. Secondo gli accertamenti medici, il proiettile è entrato e uscito dalla fronte.

Le indagini della Polizia di Stato sono in corso per fare piena luce sull’omicidio. Dai primi riscontri investigativi, il giovane risulterebbe coinvolto in attività di spaccio di droga.