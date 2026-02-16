Colpo di pistola esploso contro un baretto a Chiaia, 2 arresti

PUBBLICITÀ

Ieri la Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi, di 21 e 22 anni per tentato omicidio e porto in luogo pubblico di armi da fuoco. Si tratta di Luciano Lemaire e Francesco Cascella.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Soccorso Pubblico e del Commissariato San Ferdinando, durante i servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in vicoletto Belledonne a Chiaia per la segnalazione di un’esplosione di colpi d’arma da fuoco nei pressi di un baretto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno raggiunto l’esercizio commerciale segnalato accertando che uno dei due indagati aveva esploso un colpo di arma da fuoco in direzione del proprietario del locale in quanto quest’ultimo, poco prima, si era prodigato a sedare una lite scaturita da futili motivi tra alcuni giovani, all’interno del suo locale.

La fuga in via Cavallerizza

Gli stessi, subito dopo il raid, si sono poi dati alla fuga a bordo di uno scooter in direzione di via Cavallerizza. Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto e alle dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti, sono riusciti a risalire all’identità dei due aggressori. Lemaire e Cascella sono stati rintracciati all’interno di un appartamento nella zona del Pallonetto dove sono stati tratti in arresto dal personale operante.