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È notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall’inconfondibile rumore degli spari. Una, due, fino a perdere il conto.

Spari nella notte ad Afragola, stesa tra le case al rione Salicelle

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno repertato diversi bossoli, almeno dieci. Non risultano feriti né danni a persone. In corso i rilievi della scientifica.

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In relazione all’episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata, anche a tutela della pubblica e privata incolumità, e nelle more del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le nuove tensioni potrebbero essere collegate ai recenti sviluppi giudiziari nei confronti di presunti appartenenti alla malavita organizzata locale, in particolare al clan Sasso-Parziale, insediato proprio nel rione Salicelle: a gennaio c’è stata la condanna per 19 imputati, tra cui Antonio Sasso e Vittorio Parziale, ritenuti ai vertici, che hanno incassato rispettivamente 16 e 14 anni di reclusione.