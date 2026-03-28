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Spari nella notte ad Afragola, stesa tra le case al rione Salicelle

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Spari nella notte ad Afragola, stesa tra le case al rione Salicelle
Spari nella notte ad Afragola, stesa tra le case al rione Salicelle
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È notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall’inconfondibile rumore degli spari. Una, due, fino a perdere il conto.

Spari nella notte ad Afragola, stesa tra le case al rione Salicelle

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno repertato diversi bossoli, almeno dieci. Non risultano feriti né danni a persone. In corso i rilievi della scientifica.

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In relazione all’episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata, anche a tutela della pubblica e privata incolumità, e nelle more del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le nuove tensioni potrebbero essere collegate ai recenti sviluppi giudiziari nei confronti di presunti appartenenti alla malavita organizzata locale, in particolare al clan Sasso-Parziale, insediato proprio nel rione Salicelle: a gennaio c’è stata la condanna per 19 imputati, tra cui Antonio Sasso e Vittorio Parziale, ritenuti ai vertici, che hanno incassato rispettivamente 16 e 14 anni di reclusione.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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