Spaventoso incidente bus-auto in Campania, ferite mamma e due bambine

Paura nella serata di ieri ad Avellino dove una donna che viaggiava in auto con le sue due figlie piccole è stata tamponata da un autobus turistico. Dai successivi accertamenti, come riportato da ‘Napoli Fan Page’, è risultato che l’uomo alla guida del mezzo pesante non era in regola con i documenti, motivo per cui gli è stata ritirata la patente.

La mamma e le due bambine sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le ferite riportate sono state inferiori al grande spavento.