Caserta, giovani clienti mangiano fuori orario e puliscono prima di andare via

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Un gesto semplice, quasi scontato, ma oggi tutt’altro che banale. È quello compiuto da tre giovani di Piedimonte d’Alife, in provincia di Caserta, protagonisti di una scena che ha colpito il titolare del ristorante Da Biso Family e che, dopo essere stata condivisa sui social, è diventata virale.

Il locale stava per chiudere quando il proprietario ha proposto ai tre ragazzi di portare via alcune pietanze, tra cui polpette e genovese, offrendo loro anche la possibilità di consumarle all’esterno, ai tavoli del locale. I giovani hanno accettato e si sono fermati a mangiare nell’area esterna, ormai a ristorante chiuso.

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Al termine del pranzo, però, hanno fatto qualcosa che ha sorpreso il titolare: prima di andare via hanno raccolto tutto e ripulito i tavoli e lo spazio in cui avevano mangiato, portando con sé anche i rifiuti e lasciando l’area completamente in ordine. La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Il ristoratore ha poi deciso di condividere le immagini sui social, accompagnandole con un messaggio di ringraziamento rivolto ai tre ragazzi.

«Quando ho riaperto stasera ho trovato tutto pulito e sistemato e i ragazzi si erano portati con loro tutto lo sporco», ha raccontato il proprietario. Poi il ringraziamento: «Vi metto il video perché siete di esempio per una società ormai devota al marcio. Grazie ragazzi, sia da parte mia sia da parte di tutta la gente per bene come voi».

Un piccolo gesto di educazione e rispetto, diventato un esempio positivo e capace di conquistare migliaia di persone sui social.