Il cavallo si sbizzarrisce, la sposa di Napoli cade in strada: il video è virale

Per festeggiare il coronamento del loro sogno, hanno deciso di sedersi in carrozza e farsi trasportare da un cavallo. Peccato, però, che per una coppia di Napoli non sia andato tutto come previsto. Anzi. In un video pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, pubblicato sui social, si vede una coppia napoletana che siede su una carrozza trasportato da un cavallo. L’animale, però, improvvisamente si sbizzarrisce ed è subito panico.

[QUI IL VIDEO]

Prima scende lo sposo, poi la sua consorte cade dalla carrozza e tra lo stupore generale degli invitati. Tra i tanti commenti, anche il disappunto della sposa dopo la caduta. Il video, pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi, ha raccolto oltre 500 condivisioni in meno di un’ora.