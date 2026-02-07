PUBBLICITÀ
Stalking a Fuorigrotta, tenta di introdursi nell’abitazione dell’ex: arrestato

Momenti di forte tensione nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dove una donna ha vissuto attimi di terrore a causa del comportamento aggressivo del suo ex compagno. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi.

L’episodio ha avuto origine da una segnalazione per stalking giunta alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha raccontato di essere stata poco prima raggiunta dall’uomo, il quale avrebbe assunto un atteggiamento violento e minaccioso, già manifestato in precedenti circostanze.

Secondo quanto riferito, l’ex compagno avrebbe anche tentato di introdursi nell’abitazione della donna, aumentando ulteriormente il clima di paura. L’uomo, ancora presente nei pressi dell’edificio, è stato rintracciato e bloccato dagli agenti. Condotto in caserma per gli accertamenti del caso, al termine degli atti di rito l’uomo è stato arrestato. Sono in corso le procedure previste dalla legge per la tutela della vittima.

