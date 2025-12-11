Stefania Sandrelli rivela: “Ho fatto l’amore in cima alla Basilica di San Pietro”

PUBBLICITÀ

Che il programma di Belve – il celebre programma in onda su Rai 2 – sia diventato, nel corso del tempo, una trasmissione dove poter confessare i propri segreti, è un dato ormai acclarato. Francesca Fagnani, del resto, riesce sempre a far dire ciò che nessuno rivelerebbe “a cuor leggero”. Ed è proprio nei giorni scorsi che è arrivata l’ultima rivelazione, stavolta da parte di Stefania Sandrelli – celebre star del panorama cinematografico italiano – che ha deciso di raccontarsi senza mezzi termini, dichiarando apertamente: “Il luogo più insolito in cui ho fatto l’amore? In cima alla Basilica di San Pietro, proprio sulle scalette che portano alla cupola. Con chi l’ho fatto? Sempre il solito… Gino Paoli“.

L’amore tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli: una relazione proibita

Del resto, nemmeno l’amore con il musicista che ha segnato la storia della musica italiana era un segreto. Una relazione che – già dal 1962, anno in cui è nato – portava già l’etichetta di essere proibita. Lei, infatti, aveva sedici anni, aveva da poco girato Divorzio all’italiana, con Marcello Mastroianni. Gino Paoli, invece, aveva ventotto anni, e oltre a essere un cantautore di successo era soprattutto un uomo sposato. “Non sapevo che era sposato“, ha dichiarato la Sandrelli, in ricordo del loro primo incontro. Invece, a proposito della relazione, commenta: “Ci siamo levate parecchie soddisfazioni“.

Successivamente, arriva il momento più delicato: la nascita della piccola Amanda, la figlia avuta da Gino Paoli circa tre mesi dopo che il figlio Giovanni venne alla luce – avuto con la moglie Anna Fabbri. Dunque, alla domanda di Fagnani: “Come ha fatto ad accettare questa contemporaneità?“, lei ha risposto: “Amore a tre mai! Mi disse che non era stato lui, non gli ho creduto. Ha sempre negato. Disse anche che lei era libera di fare quello che voleva: anni dopo con Anna ne abbiamo parlato e riso insieme“.

La separazione forzata dalla figlia Amanda

Ancora, non sono certo mancate altre rivelazioni corrispondenti ad uno dei momenti più dolorosi della propria vita: la separazione forzata dalla figlia Amanda, quando decise di andare a vivere con il padre e la moglie. All’epoca, l’attrice era sposata con Nichi Pende – con cui fu sposata dal 72 al 76, e da cui ebbe il secondo figlio Vito. Un uomo che affrontava gravi problemi con l’alcol. “Ho sofferto molto. Mi sono separata da mio marito, non potevo rinunciare a mia figlia“, ha ammesso alle telecamere di Belve.

Le rivelazioni scioccanti

Poi, arriva la domanda “piccante” della Fagnani: “Il sesso ha contato molto nella sua vita?“. A queste parole, la Sandrelli ha risposto: “Sì e sono molto contenta che Gino mi abbia svezzata. Perché anche lui era molto esuberante“. Ancora, sempre a proposito delle rivelazioni più scioccanti, ce ne è una più che attuale: “Spesso non porto le mutandine. Sono più le volte che non le metto. Anche stasera in questo studio non le porto. Il fatto è che mi danno fastidio…infatti stasera ho le calze“, commenta Stefania ironizzando sui suoi presunti “vezzi da diva“.