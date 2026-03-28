Stesa ad Afragola, nel mirino l’abitazione della sorella del ras

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Vi era un obiettivo preciso della stesa avvenuta questa notte al rione Salicelle di Afragola all’isolato 19. Gli spari infatti erano indirizzati contro l’abitazione di Maria Bizzareo, sorella del ras recluso al 41 bis Mariano Barbato.

Nessuna chiamata 113 o 112. Gli agenti della Squadra Investigativa del locale commissariato hanno avuto contezza di quanto avvenuto solo nella mattinata, c’erano i bossoli esplosi a terra, repertati poi dalla scientifica che ha recuperato 10 ogive rinvenuti e calpestati dalle auto di passaggio.

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Nessun ferito, ma solo per caso, il vetro della finestra al piano terra dell’isolato 19 scala C è stato perforato per tre volte, anche bambini nell’abitazione che risulta essere nota piazza di spaccio. Saranno utili le telecamere di video sorveglianza del comune di Afragola.

IL LANCIO – Spari nella notte ad Afragola, stesa tra le case al rione Salicelle

È notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall’inconfondibile rumore degli spari. Una, due, fino a perdere il conto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno repertato diversi bossoli, almeno dieci. Non risultano feriti né danni a persone. In corso i rilievi della scientifica.

In relazione all’episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata, anche a tutela della pubblica e privata incolumità, e nelle more del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.