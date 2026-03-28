PUBBLICITÀ
HomeCronacaStesa ad Afragola, nel mirino l’abitazione della sorella del ras
CronacaCronaca locale

Stesa ad Afragola, nel mirino l’abitazione della sorella del ras

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Stesa ad Afragola, nel mirino l’abitazione della sorella del ras
Stesa ad Afragola, nel mirino l’abitazione della sorella del ras
PUBBLICITÀ

Vi era un obiettivo preciso della stesa avvenuta questa notte al rione Salicelle di Afragola all’isolato 19. Gli spari infatti erano indirizzati contro l’abitazione di Maria Bizzareo, sorella del ras recluso al 41 bis Mariano Barbato.

Nessuna chiamata 113 o 112. Gli agenti della Squadra Investigativa del locale commissariato hanno avuto contezza di quanto avvenuto solo nella mattinata, c’erano i bossoli esplosi a terra, repertati poi dalla scientifica che ha recuperato 10 ogive rinvenuti e calpestati dalle auto di passaggio.

PUBBLICITÀ

Nessun ferito, ma solo per caso, il vetro della finestra al piano terra dell’isolato 19 scala C è stato perforato per tre volte, anche bambini nell’abitazione che risulta essere nota piazza di spaccio. Saranno utili le telecamere di video sorveglianza del comune di Afragola.

IL LANCIO – Spari nella notte ad Afragola, stesa tra le case al rione Salicelle

È notte fonda quando gli abitanti del Rione Salicelle, ad Afragola, vengono svegliati dall’inconfondibile rumore degli spari. Una, due, fino a perdere il conto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola, che hanno repertato diversi bossoli, almeno dieci. Non risultano feriti né danni a persone. In corso i rilievi della scientifica.

In relazione all’episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata, anche a tutela della pubblica e privata incolumità, e nelle more del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati