“Non sono io quello nel video”, già scarcerato il 17enne indagato per la stesa a Ponticelli

È durata nemmeno un giorno la permanenza tra le sbarre di Pietro P., il minore che ieri sera si è presentato spontaneamente, accompagnato dal suo legale, presso gli uffici del Nucleo operativo della compagnia di Poggioreale. Su di lui pendeva un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Dda contro Emmanuel De Luca Bossa, Vincenzo Barbato e Giuseppe Damiano per una serie di stese compiute a Ponticelli. All’appello mancava solo lui. Ebbene il minore di Ponticelli è già stato scarcerato per assenza di indizi dal Gip presso il Tribunale dei Minorenni. Il giovane ha infatti negato di essere lui il soggetto nel video. Decisive le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Leopoldo Perone, che ha sostenuto la carenza di elementi identificativi affidabili. In pratica L’insufficienza del riconoscimento della pg in assenza di altri elementi di riscontro (come ribadito dagli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione). Il gip, in sintesi, ha pienamente condiviso la tesi difensiva del legale dello studio Perone-Rizzo in ordine all’insufficienza, da un punto di vista indiziario, del riconoscimento del loro assistito demolendo l’elemento cardine su cui si basava la tesi della Procura.