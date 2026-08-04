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«Un uomo mi ha drogata e violentata», disse ricomparendo dopo tre ore di buio assoluto. Inizialmente ci furono dei dubbi sul racconto, ma la turista di Roma diceva la verità secondo gli inquirenti. Le immagini della videosorveglianza, il suo racconto e alcune testimonianze hanno permesso di identificare il presunto autore degli abusi sessuali ai danni della 18enne, un 50enne dalla serata di domenica scorsa, 2 luglio, in stato d’arresto su ordinanza di custodia cautelare.

Stordì giovane turista con la droga, poi la violentò: arrestato 50enne a Napoli

La ragazza era in vacanza a Napoli con la famiglia, compreso il fidanzato, quando per un litigio con quest’ultimo nella notte tra il 15 e il 16 giugno scorso si allontanò da sola e si ritrovò nel centro storico. Lì, secondo la ricostruzione dei pm della sezione “Fasce deboli” della Procura sulla base di indagini del commissariato Montecalvario, fu avvicinata da un uomo dei Quartieri Spagnoli che le offrì droga, chetamina e crack.

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Poi la convinse a seguirlo in macchina fino a piazza Nazionale, dove approfittando dello stato di stordimento della turista, abusò di lei in una traversa buia. Intorno alle 3, nel cuore della notte, la vittima fu rintracciata in strada e accompagnata all’ospedale Pellegrini dagli agenti di una Volante della questura, dove nel frattempo i familiari avevano sporto denuncia.

Lei, pur non ancora lucida, riuscì a pronunciare una frase prima di addormentarsi profondamente: «Un uomo mi ha offerto droga e mi ha violentata». Partirono così le indagini e nel mirino è finito il 50enne, arrestato per violenza sessuale aggravata e cessione di sostanza stupefacente.

Il triste epilogo dopo la lite tra la 18enne e il fidanzato

I poliziotti di Montecalvario, con i colleghi della polizia ferroviaria, lo hanno bloccato con la valigia ieri alla stazione centrale di Napoli: stava per partire le vacanze. La violenza sessuale emerse dopo la segnalazione partita dall’ospedale del Mare, dove la 18enne, accompagnata dalla madre, in stato confusionale affermò mentre i medici la visitavano di aver subito abusi.

Accorsero i poliziotti del commissariato Montecalvario che raccolsero le prime informazioni, sentendo anche la madre. La quale riferì che la famiglia allargata si trovava a Napoli da alcuni giorni e la sera del 15 giugno, martedì, la figlia era uscita con il fidanzato mentre lei e il marito dopo cena erano tornati in albergo.

Trasferita all’Ospedale del Mare in ambulanza, la giovane donna fu sottoposta a visita ginecologica ma non volle seguire il percorso rosa propostole. La procura acquisì gli atti e dopo aver aperto un fascicolo a carico di ignoti l’ha riempito con il nome dell’indagato (da considerare innocente fino all’eventuale condanna definitiva).