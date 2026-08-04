Precipita dalla palazzina ad Ercolano, operaio muore in ospedale

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Ieri tardo pomeriggio un operaio di 54 anni è precipitato dal 4º piano di una palazzina in via Niglio a Ercolano. Era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione. Avrebbe perso l’equilibrio, cadendo davanti all’androne. Trasportato all’ospedale del Mare, è morto per i traumi riportati. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. Salma sequestrata per autopsia.