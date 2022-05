SuperEnalotto, Jackpot più altro di sempre: 210 mln di euro per chi centra i 6 numeri vincenti

Con l’estrazione di ieri sera si è aperto un nuovo capitolo della gloriosa storia del SuperEnalotto. Il Jackpot vinto a Lodi il 13 agosto 2019 per un valore totale di 209,1 milioni di euro, conseguito con una giocata di soli 2 euro, cede il passo al nuovo record di 210,5 milioni di euro .

Il più alto montepremi nella storia del SuperEnalotto e attualmente il Jackpot più alto al mondo è a disposizione, già nella prossima estrazione di giovedì 26 maggio, dei fortunati che potrebbero indovinare la mitica sestina vincente. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

Mentre si insegue il sogno di realizzare la vincita del prossimo Jackpot record, il 125esimo nella storia del SuperEnalotto, affiorano i ricordi e le emozioni della Signora Caserini, titolare della Ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi, testimone del 6 più famoso d’Italia dal 2019.

“Il record SuperEnalotto è stato superato ma rimaniamo sempre i primi ad aver visto una vincita così alta e, da 3 anni ad oggi, ancora gli unici” ha dichiarato Marisa Caserini. “È stata un’emozione che non dimenticherò mai perché, a fronte di chi ha vinto, sono state e sono ancora molte le persone che continuano a mostrare il loro affetto entrando in ricevitoria, per un saluto e con la certezza che qualcuno qui è riuscito a cambiare la sua vita”. “SuperEnalotto è così, un gioco semplice per sognare una quotidianità stabile e serena, ma pur sempre quotidianità” conclude la Signora Caserini.

Il Jackpot SuperEnalotto ha raggiunto il suo nuovo record, ora si attende solo il vincitore.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto: