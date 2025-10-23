Sversa i rifiuti lungo la Domiziana, fermato il titolare di una ditta di Napoli

PUBBLICITÀ

Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno, durante un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato al contrasto degli abbandoni illeciti di rifiuti in comune di Castel Volturno, hanno sorpreso, presso lo svincolo della S.S.7 Quater con la via Occidentale, un soggetto intento a prelevare dal cassone del proprio autocarro dei sacconi in plastica contenenti rifiuti e ad abbandonarli oltre il guard rail in prossimità del ciglio stradale di proprietà demaniale.

Immediatamente, la pattuglia intervenuta ha proceduto all’identificazione del soggetto, disponendo il recupero immediato dei rifiuti abbandonati che sono risultati essere speciali non pericolosi quali tapparelle in legno dismesse e sfalci e potature vegetali.

Da Napoli a Castel Volturno per sversare i rifiuti

L’autocarro è risultato di proprietà di una ditta del napoletano e condotto direttamente dal suo titolare. L’autocarro non è risultato iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Pertanto, i militari hanno proceduto al sequestro d’iniziativa del veicolo e dei rifiuti contenuti nel cassone ritenuta integrata l’ipotesi di illecita gestione e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi commessa da titolare d’impresa, per i quali reati è stato deferito in stato di libertà.

Non è stato possibile procedere all’arresto in flagranza di reato del soggetto in quanto non risultato gravato da altri precedenti di polizia. Al soggetto è stata altresì ritirata la patente di guida per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione da tre mesi a nove mesi a cura della Prefettura di Caserta.