Tegola Napoli, Rrahmani out 3 settimane: obiettivo rientro nel big match

Tegola in casa Napoli: gli esami clinici hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Amir Rrahmani. L’infortunio era arrivato la scorsa settimana durante la gara di qualificazione ai Mondiali tra Kosovo e Svizzera.

Il centrale, rientrato a Napoli insieme al compagno Eljif Elmas, si è sottoposto agli accertamenti strumentali al Pineta Grande Hospital, che hanno confermato le prime valutazioni effettuate dallo staff medico della nazionale kosovara.

In vista delle prossime partite, a disposizione di Antonio Conte c’è il nuovo arrivato Sam Beukema, difensore olandese prelevato in estate dal Bologna, pronto a sostituire Rrahmani al centro della retroguardia azzurra.

Quando rientra Rrahmani

Non ci sarà al rientro in campionato contro la Fiorentina e neppure all’esordio in Champions League contro il Manchester City.

Out anche contro il Pisa, l’obiettivo è – con ogni probabilità – fissato per il prossimo 28 settembre, quando la formazione di Conte affronterà il Milan a San Siro. In caso contrario, appuntamento alla gara di Champions League del 1° ottobre contro lo Sporting.

Il comunicato azzurro

“SSC Napoli Training Center- Riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una doppia seduta: al mattino gli azzurri hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica, mentre nel pomeriggio si è svolto un allenamento aerobico. Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo”.