Tenta una rapina e aggredisce gli agenti a Napoli: arrestato, era evaso dai domiciliari

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Nelle scorse ore, il personale dell’Unità Operativa IAES (Polizia Giudiziaria) ha tratto in arresto un cittadino napoletano di 29 anni, responsabile di un tentativo di rapina ai danni di una turista nella zona di Porta Capuana.

I fatti

L’uomo è entrato in azione nei pressi dello storico varco cittadino, puntando il telefono cellulare di una turista. L’intervento immediato degli agenti della Polizia Locale, impegnati in un servizio di prevenzione mirato, ha interrotto l’azione criminosa. Il soggetto, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha opposto una violenta resistenza aggredendo fisicamente gli uomini in divisa. Nonostante la colluttazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo presso gli uffici del Comando.

Dai successivi accertamenti di rito è emerso che il 29enne, soggetto pluripregiudicato, era attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dai quali era arbitrariamente evaso per compiere il raid.

I provvedimenti

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per l’arrestato la misura cautelare della detenzione presso le celle di sicurezza, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo. Dovrà rispondere di tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione.
