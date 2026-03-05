PUBBLICITÀ
Tentano di cambiare 300 euro nel bar a Napoli con la truffa del “Rendez-moi”, denunciati

“Rendez-moi”, il raggiro del resto. Una truffa antica ma efficace tanto in voga all’inizio. Funziona in pochi minuti e punta tutto sulla leva della confusione. Trova il suo ambiente ideale nei negozi, alla cassa.

Tentano di cambiare 300 euro nel bar a Poggioreale con la tecnica del “Rendez-moi”, denunciati

Un acquisto di poco valore, una banconota di grosso taglio, poi una sequenza di richieste: “cambiami”, “ridammi”, “te ne do un’altra” che interrompono il conteggio e spingono l’esercente a riprendere e riconsegnare denaro più volte, fino a perdere il filo.

Il risultato, spesso, si scopre soltanto a fine turno. Cassa in ammanco, merce consegnata, e la sensazione di essere stati ipnotizzati da un gioco di mani e chiacchiere. A rendere la truffa particolarmente insidiosa è la sua apparente semplicità. Non servono minacce né violenza, basta scegliere l’orario giusto — quando c’è fila, fretta, distrazione — e trasformare una richiesta di cambio in un piccolo labirinto di banconote.

Nella giornata di ieri, il titolare di un bar di Poggioreale ci è quasi cascato. Nei guai – denunciati dai Carabinieri – due romeni, un uomo e una donna, di 41 e 58 anni ma anche un ragazzino di 14 anni. Hanno chiesto al negoziante di cambiare 300 euro in banconote da 10. Tra un conteggio e l’altro, erano riusciti a sfilare più denaro di quanto consegnato. La vittima se n’è resa conto e ha allertato il 112. Rintracciati a poca distanza dal locale, i due sono stati denunciati per tentata truffa e tentato furto in concorso.

 

 

