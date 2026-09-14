Tentano la fuga sullo scooter rubato, bloccati 2 minorenni a Pozzuoli

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I carabinieri della locale stazione pattuglino le vie di Pozzuoli. Uno scooter però, attira la loro attenzione in via Napoli dove vedono in sella un 17enne e un 15enne. Il loro atteggiamento non convince e i militari decidono di fermarli. Gli intimano l’alt ma, invece di rallentare, accelerano. Parte l’inseguimento. I militari gli sono dietro, ma i due non hanno nessuna intenzione di fermarsi. La fuga dura poco. Il 15enne alla guida perde il controllo. Il mezzo finisce a terra.

I militari li bloccano. All’interno nel vano sottosella arnesi da scasso e una centralina elettronica. Lo scooter, inoltre, risulterà essere stato rubato. Per loro scattano le manette, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati anche denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e fuga pericolosa. Il 15enne alla guida è stato anche denunciato per guida senza patente. Arrestati, sono stati trasferiti al contro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

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