Tentano lo scippo dell’orologio a Napoli ma la vittima reagisce, due arresti

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Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due uomini di 47 e 26 anni, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, in quanto gravemente indiziati del reato di rapina impropria.

I fatti da cui è scaturita l’attività investigativa, svolta dai Falchi della Squadra Mobile di Napoli, traggono origine dalla rapina perpetrata nella mattinata dello stesso giorno ai danni di un cittadino britannico, nel centro storico. Quest’ultimo, mentre percorreva vico dei Carbonari, è stato avvicinato dal passeggero di uno scooter condotto da un complice, il quale, con un gesto fulmineo, dopo aver bloccato il braccio del turista, gli ha strappato l’orologio che portava al polso, per poi risalire sul mezzo nel tentativo di darsi alla fuga.

L’uomo, a quel punto, dopo aver afferrato il malfattore, ha ingaggiato una colluttazione, riuscendo a riappropriarsi del proprio orologio.

I poliziotti, anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e alle descrizioni fornite, sono riusciti a individuare e a rintracciare i presunti autori dell’episodio criminoso.

Nella giornata di sabato, all’esito della convalida, i due indagati sono stati sottoposti alla