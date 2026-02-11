Terribile lutto a Napoli, la piccola Silvia Eva Bruno muore a 14 anni

PUBBLICITÀ

Un dolore improvviso e profondo ha colpito la zona di Calata Capodichino, dove è venuta a mancare Silvia Eva Bruno, appena 14 anni. La notizia della sua scomparsa, diffusa nella giornata di ieri, ha scosso l’intera comunità, lasciando amici, conoscenti e residenti sgomenti.

Silvia era una giovanissima amata e conosciuta nel quartiere. Attorno alla sua famiglia si è stretto un abbraccio collettivo fatto di messaggi, preghiere e silenziosa vicinanza. Un’intera comunità prova ora a sostenere il padre, la madre e tutti i familiari in un momento di dolore difficile da esprimere a parole. La 14enne lascia, oltre ai genitori, i nonni, gli zii, i cugini e tanti amici che ne custodiranno il ricordo. I funerali saranno celebrati domani mattina alle ore 10:30 presso la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Calata Capodichino.

