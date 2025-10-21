PUBBLICITÀ
Terribile lutto per José Callejon, è morta la sorella Vanesa

Di Nicola Avolio
Profondo dolore nel mondo del calcio per la morte di Vanesa Callejon, sorella dell’ex attaccante del Napoli e della Fiorentina, José Maria Callejon. La notizia è stata diffusa dal Marbella Futbol Club, squadra spagnola in cui l’ex azzurro sta militando dopo l’esperienza in Serie A e il ritorno in patria con il Granada.

Nel messaggio pubblicato sui social, il club andaluso ha espresso tutta la propria vicinanza alla famiglia Callejon con parole cariche di commozione: “Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L’organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP”.

Non sono ancora note le cause della morte di Vanesa, che aveva 47 anni. Il lutto ha scosso anche i tanti tifosi del Napoli, che sui social stanno manifestando affetto e solidarietà nei confronti del loro ex idolo. Messaggi di vicinanza come “Siamo vicini al tuo dolore”, “Notizia straziante, dispiace tantissimo per il grande José” o “Condoglianze al nostro Callejon” stanno riempiendo le bacheche social dedicate all’ex numero 7 azzurro.

Anche la SSC Napoli ha voluto unirsi al dolore del suo ex calciatore. In una nota diffusa sugli account ufficiali, il club ha scritto: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa”.

