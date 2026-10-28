Tifoso aggredito dopo la partita, Portici-Qualiano sarà a porte chiuse

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Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto che l’incontro di calcio tra Portici 1906 e Rangers Qualiano, valevole per il campionato di Eccellenza Campania girone A 2026/2027, in programma oggi allo stadio Comunale San Ciro di Portici, sia disputato in assenza di spettatori.

Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, alla luce dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, in ragione del gravissimo episodio che ha di recente riguardato una delle tifoserie delle squadre in gara con l’aggressione al termine del match Puteolana-Portici ai danni di Mario Spedaliere, il tifoso porticese tuttora ricoverato in prognosi riservata.

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