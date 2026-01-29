Tiktoker denunciato a Napoli, spaventa una donna nei panni di Michel Jackson

PUBBLICITÀ

Ha avuto oltre 2 milioni di visualizzazioni il video in cui un tiktoker, travestito da Michael Jackson, spaventa una giovane napoletana che ha reagito in maniera scomposta allo scherzo. Quel successo avrebbe anche provocato un grave danno di immagine alla vittima che dopo le reiterate richieste di cancellazione ha deciso di denunciare il tiktoker.

L’uomo, che spesso si apposta in strada travestito da pianta per spaventare i passanti, è entrato in azione in via Chiaia nel marzo 2025. Il tiktoker ha messo paura alla donna per poi pubblicare la scena senza il consenso sul social cinese e anche su Instagram.

La denuncia ha fatto scattare le indagini ma il pm, terminati gli accertamenti, ha deciso di presentare un’istanza di archiviazione. Richiesta poi rigettata dal gip, però, lo scorso 16 gennaio, quando ha chiesto al magistrato titolare del fascicolo altri 60 giorni di accertamenti ritenendo che quel video possa configurare il reato di diffamazione.