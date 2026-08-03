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Tir carico di angurie prende fuoco sull’A2, autostrada sommersa dai cocomeri

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tir carico di angurie prende fuoco sull'A2, autostrada sommersa dai cocomeri
Tir carico di angurie prende fuoco sull'A2, autostrada sommersa dai cocomeri
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Sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, un autocarro adibito al trasporto di angurie è stato avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti al chilometro 26,900, in direzione Salerno.

Tir carico di angurie prende fuoco sull’A2, i cocomeri bloccano il tratto di autostrada

L’incendio ha interessato il mezzo pesante e si è rapidamente propagato anche alla vegetazione e alle aree sottostanti la sede stradale, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare un’ulteriore estensione del rogo.

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Per domare le fiamme sono state impiegate otto unità operative con tre mezzi: un’autopompa serbatoio (APS) e due autobotti pompa (ABP).

Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla completa messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Anas, che hanno gestito la viabilità e garantito la sicurezza durante le operazioni. Per consentire l’intervento dei soccorritori, il tratto del raccordo interessato dall’incendio è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione.

Non sono state rese note le cause che hanno provocato il rogo, sulle quali saranno effettuati gli accertamenti del caso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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