Tir si ribalta tra Napoli e Salerno, lunghe code in entrambi i sensi di marcia

Gli incidente stradali, soprattutto quando si verificano sulle strade a scorrimento veloce, provocano spesso lunghe code. Questo non soltanto nel senso di marcia coinvolto, ma anche in quello opposto, a causa dei curiosi che si fermano a guardare.

Un autoarticolato si ribalta in autostrada: code di svariati chilometri in entrambi i sensi di marcia

È proprio quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 giugno, sull’Autostrada A30, nel tratto compreso tra Palma Campania e il bivio con l’A16, in provincia di Napoli. Qui, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un autoarticolato si è ribaltato. Il tratto interessato dall’incidente, in corrispondenza del chilometro 22 in direzione di Salerno, è stato chiuso, generando tre chilometri di coda. Anche nell’altro senso di marcia, però, proprio a causa delle tanto auto che si fermano a guardare l’incidente, si registra traffico fortemente rallentato.

I percorsi alternativi consigliati per evitare il traffico

Con la chiusura del tratto in cui si è verificato l’incidente, l’uscita obbligatoria è quella di Palma Campania, dove si registra però un chilometro di coda. Solo per i veicoli leggeri sarà possibile seguire la viabilità ordinaria e rientrare a Nola. Per le lunghe percorrenze, invece, consigliano di seguire la strada regionale 268 del Vesuvio e rientrare sulla A3 Napoli-Salerno in direzione di Roma. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per l’Italia, nonché i soccorritori del 118. Non si conosce il numero eventuale delle persone ferite né le loro condizioni di salute. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente. Quest’ultima risulta al momento ancora poco chiara. (Fanpage)