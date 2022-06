Torna il NaNo Film Festival, dal 9 al 12 giugno al teatro TAN di Piscinola

Torna a Napoli il NaNo Film Festival. Giunto alla sua terza edizione, si terrà al TAN di Piscinola dal 9 al 12 giugno. Il Festival sarà così strutturato:

9 giugno

Il NaNo Film Festval partirà alle 19:00 nella zona Garden. L’evento sarà contrassegnato dall’accoglienza, dal Talk con gli autori in concorso e dalla presentazione e lettura dei libri “La vita oltre il plexiglass” di Dave Given e “Brewing in un libro. I metodi di estrazione del caffè” di Andrej Godina e Mauro Illiano. Seguiti dalle interviste all’Assessore Chiara Marciani e al Consigliere Comunale Rosario Palumbo.

Simultaneamente ci saranno le proiezioni in sala dalle 19:30 con i saluti istituzionali dell’Assessore Chiara Marciani e del Consigliere Comunale Rosario Palumbo. Partiremo con i corti Drama (Chiusi Fuori, La Terra delle Onde, Lynx, The Bath e Twenty Minutes). Seguiti dai Comedy (Captain T, Giorni da Funanboli, Io sono Dio, Le Buone Maniere e Ratavoloira). E in fine la proiezione dedicata ai corti d’animazione (Hanged Man’s Revenge, Le Rendez-Vous Des Arts, Old Hag, On/Off e Piropiro).

10 giugno

Il 10 il NaNo Film Festival inizierà sempre nella zona garden con accoglienza, Talk e con la presentazioni dei libri “Saremo tutti, semplicemente, stelle cadenti, Lettere di una vedova a sua figlia” di Noemi Sodano e “Le più semplici” di Alfonso Tramontano. Il tutto si concluderà con una live music di Giuseppe Madonna.

Per quanto riguarda le proiezioni, inizieranno sempre alle 19:30 con la visione dei Documentary (Black &White, Dajla, Last Breath, Melina e Your Choice). In seguito quelli campani (Amarena, Antonio, Fishman, Homeless e La Controra).

11 giugno

Il programma del NaNo Film Festival continua l’11 giugno alle 16:00 in sala con la votazione dei corti selezionati da parte della giuria di qualità. Alle 19:00 un Q&A con giovani imprenditori, autori fuori concorso e attivisti. Con la partecipazione di Alex Loprieno e Andrea Vailati di WeShort con il loro format Nuovo Cinema Breve (uno speech dedicato ai cortometraggi, con proiezione dello short film “On Silent” di Gabriele Paoli). Di questo cortometraggio sarà presente l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa. Seguiti da ospiti come Angelica De Vito che discuterà dei cambiamneti climatici. Il collettivo Carbon Negative per la sensibilizzazione alla tematica ambientale. In fine l’associazione Chi rom…Chi no presenta l’Ecomuseo di Scampia. L’evento in sala si concluderà con la proiezioni dei videclip musicali (Addiction, Black Sheep, Fear, Io tu e i miei amici e My own words)

La serata al garden comincerà alle 18:30 con accoglienza e accrediti e una Talk con la giuria di qualità.

12 giugno

Il programma del NaNo Film Festival si concluderà il 12 giugno e inizierà alle 17:30 in sala con la proiezione documentario lungo vincitore di categoria. Successivamente alle 19:00 ci sarà il red carpet con i saluti istituzionali della vice sindaca Maria Filippone, photocall e interviste Alle 20:00 partirà l’Award ceremony. Per con concludere, nella zona garden ci sarà l’after party e il networking con della musica dal vivo.