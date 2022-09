Totti-Ilary, un addio da 110 milioni: il patrimonio della coppia tra ville, negozi e società

Francesco Totti e Ilary Blasi pronti a cominciare una nuova vita e a ufficializzare, tramite i rispettivi avvocati, il loro divorzio… milionario. L’ex coppia, infatti, nel corso dei 20 anni trascorsi assieme, ha accumulato fortune per un totale di oltre 110 milioni di euro. Tra megaville, negozi, società e accessori, il patrimonio dei due ex marito e moglie è da non credere.

Una delle cose sulle quali dovranno trovare un’accordo è a chi andrà la mega villa all’Eur a Roma, dotata di 25 stanze e ogni comfort immaginabile come: campo di calcetto, campo di padel, piscina e varie altre zone relax. Una vera e propria reggia alla quale nessuno dei due sembra intenzionato a rinunciare. Secondo quanto racconta Il Corriere della Sera, l’ex capitano giallorosso e la conduttrice avrebbero avuto introiti superiori ai 110 milioni di euro. La showgirl ha un contratto come conduttrice a Mediaset mentre l’ex capitano giallorosso, come scrive Niccolò Dainelli su Leggo, ha ha creato la holding NumberTen a cui fanno capo sette società con cui opera nel mercato immobiliare.

Il patrimonio di Totti e il ruolo di Ilary

L’azienda, di cui Totti detiene il 100% delle azioni (il fratello Riccardo è il presidente, la mamma Fiorella l’altro consigliere), è stata fondata nel 2010 e ha un patrimonio netto di 7 milioni, di cui 4 circa di utili. Discorso analogo per Vetulonia, un’altra società immobiliare di cui Totti è socio ma anche amministratore unico. Inoltre, il Pupone ha anche un’attività di gestione di giovani calciatori, che gestisce con 3 società: IT Scouting, CT10 e Coach Consulting.

A complicare ulteriormente l’addio tra Totti e la Blasi, il ruolo di quest’ultima negli affari di famiglia. Ilary, infatti, si occupava della gestione dell’immagine di Francesco con la Number Five, degli gli ingaggi legati alle apparizioni in tv e gli spot. Gestiva anche la scuola calcio di Totti e aveva quote nella società sportiva dilettantistica Sporting Club Totti.

L’impero della coppia tra negozi, ville e appartamenti

Nel corso degli anni Totti e Ilary sono diventati proprietari di negozi nei centri commerciali, di altri appartamenti, sempre a Roma, e di una lussuosa villa a Sabaudia. Da considerare, ovviamente, anche la preziosissima collezione di Rolex “sparita” in queste ore dalla cassaforte di casa. Considerando la quotazione degli orologi sul mercato, è una collezione dal valore altissimo, come pure il guardaroba di Ilary, con borse Chanel, Hermes e altri brand costosissimi.