PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia a Marcianise, cade dal balcone di casa e muore
Cronaca

Tragedia a Marcianise, cade dal balcone di casa e muore

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragedia a Marcianise, cade dal balcone di casa e muore
Tragedia a Marcianise, cade dal balcone di casa e muore
PUBBLICITÀ

Un uomo di 37 anni ha perso la vita in via Musone, a Marcianise, la strada è stata transennata e sul posto sono intervenuti un’autoambulanza e le pattuglie di polizia e carabinieri.

Sono giunti anche gli agenti della polizia scientifica per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

PUBBLICITÀ

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto dal terzo piano della propria abitazione: il violento impatto al suolo ne avrebbe causato la morte sul colpo. Al momento al vaglio le ipotesi incidente o gesto volontario.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati