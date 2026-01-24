Tragedia a Marcianise, cade dal balcone di casa e muore

PUBBLICITÀ

Un uomo di 37 anni ha perso la vita in via Musone, a Marcianise, la strada è stata transennata e sul posto sono intervenuti un’autoambulanza e le pattuglie di polizia e carabinieri.

Sono giunti anche gli agenti della polizia scientifica per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto dal terzo piano della propria abitazione: il violento impatto al suolo ne avrebbe causato la morte sul colpo. Al momento al vaglio le ipotesi incidente o gesto volontario.