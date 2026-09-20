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Tragedia ad Ischia, scontro moto-bici elettrica: 39enne muore in ospedale

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Questa notte un 39enne di Forio è morto per le ferite riportate in un incidente stradale.
Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo era in moto e si sarebbe scontrato con una ebike proveniente dal senso opposto di marcia.

I fatti in via provinciale Panza. Sul posto intervenuti i carabinieri della stazione di Forio e quelli del nucleo operativo e radiomobile di Ischia.
Il 39enne è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e lì è morto per le lesioni riportate.

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Il 21enne in bici è stato portato nello stesso ospedale ma non è in pericolo di vita.

Moto sequestrata e salma a disposizione dell’A.G. per autopsia. Indagini in corso per chiarire dinamica.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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