Tragedia nel Napoletano, acrobata del circo muore durante lo spettacolo

Durante uno spettacolo acrobatico in un circo itinerante che venerdì sera ha fatto tappa a Sant’Anastasia dove si è verificato un incidente mortale. Tre motociclisti stavano girando all’interno della sfera d’acciaio. Lo spettacolo si svolgeva al buio, illuminato solo dai led applicati sulle loro tute. All’improvviso uno degli stuntman è caduto a piombo al centro della sfera.

Gli altri due hanno tentato di evitarlo rallentando, ma finendo comunque per scontrarsi. A perdere la vita è stato un 26enne cileno Cristian Quesada Vasquez. Un collega, messicano di 43 anni, è stato trasportato in codice rosso e in pericolo di vita all’Ospedale del Mare. Il terzo, anche lui 26enne ma colombiano, è cosciente e al momento sta bene.

La dedica per Cristian

“💖 Un Grazie di Cuore e un Abbraccio dalla Famiglia Circense 💖

L’intera compagnia dell’Imperial Royal Circus e la famiglia di Cristian desiderano abbracciare virtualmente tutti voi. Non ci sono parole sufficienti per ringraziare per l’immensa vicinanza e la travolgente dimostrazione di affetto che abbiamo ricevuto in questi giorni di immenso dolore. Il nostro Cristian non era solo un artista: era un campione assoluto. Nonostante la sua giovane età, la sua figura era già un faro nello spettacolo dal vivo! Cristian si è esibito in tutto il mondo, onorando il suo talento in ogni tipo di show legato all’acrobatica motoristica. La sua bravura lo ha portato ad essere riconosciuto alla stregua dei più grandi professionisti che affrontano quotidianamente il pericolo oltre ogni paura. L’esecuzione del Globo della Morte — quella storica sfida alla gravità, simbolo di coraggio — era la sua vocazione. La professionalità di Cristian, basata su un rigido codice etico circense, era ineccepibile. Ci lascia un’eredità non solo di coraggio, ma di un talento irripetibile e di dedizione totale alla sua arte. Vi chiediamo di onorare la memoria di Cristian come sta dimostrando la popolazione di Santa Anastasia con il rispetto che merita un giovane artista caduto nell’adempimento della sua più grande passione. ❤️ Grazie di cuore a tutti“, ha scritto Imperial Royal Circus .