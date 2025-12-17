PUBBLICITÀ
Tragedia sfiorata a Villaricca, albero cade sulla Circumvallazione esterna

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi a Villaricca, dove un albero è crollato improvvisamente sulla carreggiata della Circumvallazione esterna. Solo per puro caso non si registrano feriti nè danni ad auto.  Secondo le prime informazioni, il cedimento dell’albero sarebbe stato probabilmente causato dal maltempo che ha colpito la zona nella serata di ieri, con piogge e raffiche di vento che avrebbero compromesso la stabilità della pianta.

L’episodio ha causato notevoli disagi alla circolazione, con il traffico andato rapidamente in tilt. Lunghe code e rallentamenti si sono formati lungo l’arteria stradale, uno dei principali collegamenti della zona.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Villaricca, che ha immediatamente interdetto il tratto di strada interessato e avviato le operazioni di gestione della viabilità per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Si è in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che provvederanno alla rimozione dell’albero e alla messa in sicurezza dell’area. Solo al termine delle operazioni sarà possibile ripristinare la normale circolazione.

L’accaduto riaccende l’attenzione sulla sicurezza del patrimonio arboreo urbano, soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse, e sulla necessità di controlli preventivi per evitare situazioni di potenziale pericolo per cittadini e automobilisti.

